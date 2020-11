DESROCHERS, Marcelle



À la Maison mère des Soeurs de Sainte-Anne, Lachine, le 9 novembre 2020, à l'âge de, est décédée soeur Marcelle Desrochers, s.s.a.Originaire de Saint-Jacques de Montcalm, Joliette, elle était la fille de feu Lucien Desrochers et de feu Marie-Joseph Roy.Elle laisse dans le deuil, outre sa famille religieuse, sa soeur Marie-Paule Desrochers et plusieurs neveux et nièces.Dans les circonstances actuelles de la pandémie, les cendres seront déposées près du tombeau de Mère Marie-Anne et les funérailles auront lieu à une date ultérieure.Prière de ne pas envoyer de fleurs.