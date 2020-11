La mairesse de Longueuil menacée

La mairesse de Longueuil, Sylvie Parent, aurait reçu des menaces en lien avec l’abattage de la moitié des cerfs de Virginie du parc Michel-Chartrand. Le cabinet de l'élue de la Montérégie confirme qu'il s'agit de menaces de mort.

Le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) a ouvert une enquête concernant les menaces qualifiées de «sérieuses» qu’auraient reçues Sylvie Parent.

La Ville de Longueuil a pris la décision d’euthanasier une quinzaine de cerfs de Virginie en raison de la surpopulation. Au ministère de la Faune, on assure que c’était la décision à prendre.

Lors du plus récent recensement, on dénombrait 32 chevreuils vivant au parc Michel-Chartrand. Toutefois, la superficie du parc ne permet qu’une quinzaine d’entre eux.

Végétation ravagée, accident avec des véhicules, risque de transmission de la maladie de Lyme ainsi que plaintes et réclamations de citoyens sont quelques-uns des arguments que la Ville a présentés pour expliquer cette opération de contrôle de la population.

Anaïs Gasse, biologiste au ministère de la Faune, précise qu’il s’agit d’une étape dans un plan de gestion de la Ville.

«C’est une intervention ponctuelle et exceptionnelle qui va être réalisée au parc Michel-Chartrand et combinée à une chasse intensifiée au boisé du Tremblay. Les deux actions réunies ensemble devraient diminuer et la ramener à l’équilibre biologique», explique la biologiste.