La Québécoise Louise Otis nommée au Conseil de justice interne de l’ONU

L’ancienne juge de la Cour d'appel du Québec Louise Otis a été nommée membre du Conseil de justice interne de l’Organisation des Nations Unies (ONU).

La nouvelle a été annoncée jeudi par le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres.

Mme Otis va s’engager dans un mandat de quatre ans dès vendredi, à titre d’éminente juriste nommée par la direction, a-t-on fait savoir, par communiqué.

Elle va se joindre à Carrmen Artigas (Uruguay), juriste externe nommée par le personnel, à Adama Dieng (Sénégal) représentant de la direction et à Matthew Perkins (États-Unis), représentant du personnel.

Louise Otis est avocate, médiatrice et arbitre. À la Cour d'appel du Québec où elle a été juge, elle a conçu et administré un programme de médiation judiciaire qui fait autorité, a-t-on rappelé jeudi.

De plus, elle est notamment professeure adjointe à la Faculté de droit de l'Université McGill, membre du Tribunal administratif de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et présidente du Tribunal d'appel de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) ainsi que membre du Tribunal de l’Organisation européenne pour l'exploitation des satellites météorologiques (EUMETSAT).