La rédemption de Régis Labeaume

Selon notre sondage Léger/Le Journal publié hier, sans surprise, Régis Labeaume caracole encore et toujours, sans partage, au sommet des intentions de vote.

Malgré ses 13 ans bien sonnés à la mairie de Québec, 52 % des répondants voteraient pour lui aux municipales de 2021. À 72 %, son taux de satisfaction ferait l’envie de bien des élus.

Régis Labeaume en a fait du chemin. Tout particulièrement sur le plan personnel. De toute évidence, cela a fortement contribué à en faire un meilleur maire. Plus empathique, comme le soulignait hier mon collègue Claude Villeneuve.

Populiste en chef

Parti à l’origine de son image forte de « populiste en chef », les années l’ont changé en mieux. Le cancer qu’il a combattu en 2019, comme pour la plupart des survivants de la maladie, l’a rendu plus conscient de la fragilité de la vie et de l’importance du temps qui passe.

L’horrible tuerie à la mosquée de Québec, puis tout récemment, une deuxième tuerie, atroce, dans le Vieux-Québec, ont révélé un homme meurtri et capable d’une grande humanité.

Éprouvé aussi dans sa vie privée, on le sent de plus en plus hésitant à se représenter l’an prochain. La décision, bien sûr, lui appartient. Comme il le dit si bien, personne n’est irremplaçable.

Unique

Or, malgré mes analyses ultra critiques de la première époque hyper populiste d’un Régis Labeaume aux manières rustres et cassantes, je me prends aujourd’hui à souhaiter qu’il plonge à nouveau pour un ultime mandat.

C’est dire à quel point la transformation du maire Labeaume au fil des ans, pour ne pas dire sa rédemption, est profonde. Elle impressionne.

Sa capacité unique à dire les choses comme il les ressent, mais aujourd’hui avec plus de raffinement, en fait un politicien à hauteur d’humain.

Je n’aurais jamais cru le dire un jour, mais comme Montréalaise, je l’importerais volontiers de la mairie de la capitale à celle de la métropole.