Les propos du ministre Dubé sur l’OMS contredits

Contrairement à ce que rapportait le ministre de la Santé Christian Dubé, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) parlait déjà, en juillet dernier, d’un risque associé à la transmission de la COVID-19 par aérosols.

Invité jeudi à clarifier sa pensée en point de presse aux côtés du premier ministre François Legault, le ministre Dubé a dit que «les changements ont été importants dans les derniers mois par rapport aux différentes expertises qui sont sorties, et notamment avec l’OMS qui a pris une position différente au cours des dernières semaines, pas des derniers mois, par rapport à la contamination aérienne».

Or, l’OMS avait déjà abordé le sujet il y a quatre mois et non au cours des dernières semaines comme l’avance M. Dubé.

«Dès le début juillet, 230 scientifiques ont présenté des éléments qui montraient que les aérosols pouvaient être certainement très impliqués dans la contamination. Le 13 juillet, les Nations unies ont publié un document qui reconnaissait le risque d’une transmission aérienne», a indiqué la pharmacienne et professeure titulaire de clinique à l’Université de Montréal, Diane Lamarre, à TVA Nouvelles.

Elle a ajouté que depuis cette publication, les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) aux États-Unis ont aussi confirmé la présence d’aérosols en octobre dernier et que Santé Canada a fait de même il y a environ une semaine et demie.

«Ça fait déjà plusieurs mois qu’on est en situation où on comprend qu’il y a un risque clair de transmission par aérosols. Pas seulement lors des manipulations, mais de façon générale, quand les gens sont dans des espaces clos», a mentionné Mme Lamarre.

Ventilation dans les écoles

Cette dernière presse le gouvernement d’agir, notamment dans les écoles où les problèmes de ventilation soulèvent l’inquiétude de plusieurs parents, enseignants et spécialistes de la santé.

«Il faut agir et il faut trouver des mesures concrètes pour s’assurer qu’on n’aura pas ce problème-là. Et quand on regarde le taux de contamination dans les écoles actuellement, quand on demande d’ouvrir les fenêtres, c’est sûr qu’on soupçonne qu’il n’y a pas juste les gouttelettes qui sont impliquées», a-t-elle ajouté.