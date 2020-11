Maserati, au bord de la renaissance

Après des années plutôt difficiles, les jours à venir semblent meilleurs pour la prestigieuse marque italienne Maserati.

Après avoir lancé son premier VUS, le Levante, le constructeur a levé le voile sur la sublime MC20, une supervoiture censée marquer la renaissance de la marque.

Ayant assisté au dévoilement montréalais de la MC20, Gabriel Gélinas a pu observer de plus près ce bolide de plus de 600 chevaux, capable de passer de 0 à 100 km/h en 2,9 secondes et d’atteindre une vitesse de pointe de 325 km/h.

Dans le cadre de son balado Au Volant, diffusé sur QUB Radio, Gabriel en a profité pour faire un retour sur l’histoire de la marque italienne. De ses débuts en 1914 jusqu’à aujourd’hui, disons que bien des choses ont changé!