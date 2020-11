Petit voyage dans la campagne provençale avec ces vins rosés

Envie d’une touche de soleil dans votre automne ? Les Méchants Raisins invitent les Vins de Provence rosés à leur table et dans vos oreilles.

L’été est derrière nous et on est toujours confinés, mais il n’y a pas de quoi déprimer pour autant. Comme une petite dose de soleil dans vos journées grises de novembre, les Méchants Raisins invitent les Vins de Provence rosés à leur table et dans vos oreilles.

Pourquoi pas ? Après tout, on boit bien des vins blancs à l’année. Et rien ne nous empêche d’en faire autant avec les rosés. En apéro, avec des huîtres du Québec, ou à table, avec la dinde aux atocas ou des côtelettes d’agneau au romarin, il y a tant de beaux accords en perspective.

Un petit voyage, en mots et en pensées, au cœur de la campagne provençale. Tout pour voir la vie en multiples nuances de rose.

Château La Lieue, Coteaux Varois en Provence rosé 2019, France

18,20 $ - 1,2 g/L - 13 % – Biologique

Code SAQ : 11687021

AIX, Coteaux d'Aix-en-Provence 2019, France

19,95 $ – 13 % - 2,1 g/L

Code SAQ : 13465114

Château Beaulieu, Coteaux d’Aix-en-Provence 2019

16,55 $ - 12,5 % - 1,6 g/L

Code SAQ : 12221628

Domaine des Béates, Coteaux d'Aix-en-Provence 2019, LesBéatines, France

21,10 $ – 13 %

Code SAQ : 11232261