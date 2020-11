Plus de 200 personnes dans un bar: la Microdistillerie nie les allégations des policiers de Sherbrooke

La Microdistillerie de Sherbrooke n’a pas accueilli 200 clients samedi soir dernier comme l’a rapporté la police, a fait savoir son copropriétaire Jean-Pierre Desrosiers dans une mise au point partagée jeudi.

• À lire aussi: Sherbrooke: plus de 200 personnes dans un bar

Des policiers ont bien visité l’établissement, le 7 novembre, en fin de soirée, mais ils «ont quitté sans faire d’intervention, d’arrestation ni donner un seul constat d’infraction», a-t-on indiqué dans une déclaration relayée aux médias, rappelant que la région, maintenant en alerte maximale, vivait alors ses dernières heures en zone orange.

Dans son avis aux médias lundi, le Service de police de Sherbrooke (SPS) soulignait que c’est après avoir reçu un appel que les agents se sont déplacés à l’établissement situé sur la rue Meadow. L’avis parlait d’environ «200 personnes à l’intérieur» et soulignait que «plusieurs [prenaient] la fuite par les portes de service». Il était aussi indiqué ceci: «Aucune distanciation entre les clients , la plupart ne portent pas de masque, des tables avec 10 ou 15 personnes».

Un porte-parole de la SPS avait indiqué en entrevue à TVA Nouvelles que ce n’était pas la première visite du corps policier. «On s’est rendu régulièrement pour expliquer toutes ses règles là», a-t-il fait savoir.

La direction de La Microdistillerie prétend que le SPS a rapporté «des faits totalement erronés».

Une demande de réaction a été transmise jeudi en début de soirée à la police de Sherbrooke.

Le commerce dit disposer d’un registre des clients présents samedi soir dernier et d’images de caméras de surveillance qui «démontrent hors de tout doute que La Microdistillerie était bien loin de ce nombre au moment du passage des policiers».

Selon le copropriétaire, lors de la visite des policiers après 23 h, samedi dernier, 75 à 85 clients étaient dans le commerce de la rue Meadow, soit en deçà des 130 personnes permises, ce qui correspond à 50 % de la capacité totale habituelle hors pandémie.

«Au moment où on a fait entrer la dernière personne vers 22 h, il s’est formé une file d’attente à l’extérieur et on a refusé au moins une centaine de clients. Il n’y a pas un moment où on s’est retrouvé avec 200 personnes», a dit Jean-Pierre Desrosiers.

«Quand on regarde les images des caméras de surveillance, on ne voit personne courir et s’enfuir comme l’a mentionné le SPS. Cette affirmation est complètement fausse et tendancieuse», a ajouté M. Desrosiers.

«J’ai toujours eu une bonne relation avec la police de Sherbrooke et je comprends que la pression est forte, a-t-il aussi mentionné. Mais ces déclarations portent un préjudice à mon entreprise et les faits doivent être rectifiés publiquement. Disons que les derniers jours ont été difficiles pour notre petite équipe.»

Soulignons que TVA Nouvelles avait rapporté le 14 octobre dernier que neuf personnes ayant fréquenté La Microdistillerie de Sherbrooke avaient contracté la COVID-19.