Quand une ex tente de prendre toute la place

Je suis totalement amoureuse de mon conjoint, et j’ai toujours pensé que c’était pareil pour lui envers moi. Ça fait six ans qu’on est ensemble, mais on ne partage le même appartement que depuis un an. Comme il venait à peine de se séparer de la mère de ses enfants quand on s’est connus, il a préféré que je garde mon appartement pour m’y réfugier lors de sa semaine de garde partagée.

J’acceptais ce compromis parce que je tenais beaucoup à lui et que je ne voulais pas devenir un poids supplémentaire dans sa séparation. Ça m’a malheureusement privée d’avoir une connaissance approfondie de ses enfants, car je ne les voyais que très occasionnellement.

Mais depuis qu’on vit ensemble, je me suis rapprochée d’eux et le contact est excellent. Je ne me mêle pas de la discipline, même si j’ai la possibilité de faire part de mes besoins pour qu’ils apprennent à me respecter. Mais ce n’est pas avec eux que j’ai du mal à composer, c’est avec leur mère.

Je ne sais pas comment était sa relation avec le père auparavant puisque je n’étais pas présente pendant sa semaine de garde. Mais depuis que je le suis, je la trouve envahissante. Elle l’appelle à tout bout de champ, pour un oui pour un non. Elle lui fait des confidences interminables sur sa relation avec son nouveau chum, elle pose des questions sur moi et se permet de faire certains commentaires sur MON comportement avec SES enfants. Bref, son intrusion dans notre couple me semble inacceptable.

Quand J’en parle à mon chum, il me dit qu’il n’y a rien là et que je n’ai aucune raison de m’en faire. Mais comme je sais qu’il fut jadis très amoureux de cette femme et que c’est elle qui a initié la séparation, je me pose de grosses questions sur les raisons profondes de ses agissements.

Comme je ne suis pas une professionnelle comme elle, que je manque un peu de confiance en moi quand vient le temps de m’affirmer et que les années qu’il a de plus que moi pèsent aussi dans la balance, ça fait monter en moi le doute qu’il me plante là un de ces jours. Je ne lui en parle pas de peur qu’il sente ma faiblesse, mais je souffre.

Anonyme

J’en pense que votre manque de confiance en vous est à l’origine de votre malaise. Ça fait six ans que vous êtes avec ce monsieur. S’il avait eu à retourner avec son ex, ce serait fait. Ce qui ne doit pas vous empêcher de lui faire part de votre malaise. Si son ex exagère, dites-le-lui. Exprimer ce qu’on ressent, sans exagération ni colère, ne fait pas de soi une personne faible, mais une personne qui tient à être respectée.