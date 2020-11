Québec annonce plus de 1,5 milliard $ pour aider les travailleurs et les entreprises

Le gouvernement débloque plus de 1,5 milliard $ de plus pour aider les entreprises et les travailleurs à traverser la pandémie et favoriser la relance économique.

Dans sa mise à jour économique présentée jeudi après-midi, le ministre des Finances, Éric Girard, a annoncé une série de mesures destinées aux entreprises et aux travailleurs: