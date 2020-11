Qu’est-ce que la 2e et 3e chance au crédit en automobile?

Acheter un véhicule est une grande dépense, certes, mais c’est presque toujours nécessaire. Le passage au crédit auto vous préoccupe ? Sachez que chez ALBI Auto Crédit, vous pourriez être éligible à une deuxième ou troisième chance au crédit.

Vous ne connaissez pas ce principe ? Quelle que soit votre situation financière ou les difficultés budgétaires que vous ayez éprouvées par le passé, les experts de ALBI Auto Crédit peuvent vous accompagner dans votre processus d’achat en quatre étapes faciles. Voici comment.

1. Une analyse de votre dossier de crédit

Les experts procèderont à une analyse en profondeur de votre dossier auprès des différentes banques, mais aussi auprès des créanciers et des instances de prêt. Ensuite, ils pourront vous diriger vers l’institution qui acceptera votre candidature pour une demande de financement.

Ne vous inquiétez pas : si vous êtes résident du Québec, toutes les situations peuvent être traitées !

2. Une rencontre informative

Une fois votre candidature acceptée, l’expert chez ALBI Auto Crédit sera en mesure d’identifier avec vous vos besoins, vos goûts et surtout, le budget dont vous disposez pour acheter un véhicule.

Le conseiller plongera en détail dans votre situation financière pour vous présenter toutes les options qui s’offrent à vous parmi le large inventaire du concessionnaire. Il est même possible d’acquérir un véhicule neuf — d’autant plus que ceux-ci sont généralement offerts à un taux d’intérêt plus bas que les voitures d’occasion!

3. Un solide plan de redressement

À l’aide de votre spécialiste, vous pourrez développer une stratégie de redressement de votre dossier afin d’augmenter votre cote et de vous diriger à votre rythme vers un crédit régulier. Votre conseiller sera également en mesure de vous aiguiller sur les bonnes habitudes à adopter pour atteindre vos objectifs.

Et comme un prêt automobile bien entretenu aura un plus grand impact sur votre cote qu’une carte de crédit ou un contrat de téléphone dûment payé, il est à votre avantage d’aller de l’avant avec l’achat d’un véhicule.

4. Des suivis rigoureux

Votre conseiller et vous pourrez établir un échéancier de mises à jour régulières qui vous permettront d’assurer ensemble le suivi nécessaire à votre redressement financier. Ainsi, le véhicule de vos rêves sera à votre portée !

Chez ALBI Auto Crédit, vous pouvez dénicher le véhicule qui convient à vos besoins et à votre budget, mais aussi rencontrer des professionnels qui vous permettront de redresser votre situation financière pour de bon. Faites une demande dès aujourd’hui !