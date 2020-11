Remontée victorieuse des Colts contre les Titans

Une poussée de 21 points des Colts d’Indianapolis en deuxième demie leur a permis de revenir de l’arrière et de s’imposer 34 à 17 face aux Titans du Tennessee, jeudi, à Nashville.

Nyheim Hines a connu un fort match pour les visiteurs avec deux touchés. Il a inscrit le premier sur un relais de Phillip Rivers et le deuxième sur une course de deux verges. Le porteur de ballon des Colts a enregistré 70 verges de gain par la course et 45 verges en réception de passes.

Jacoby Brissett a également inscrit le majeur pour Indianapolis (6-3). Pour sa part, Rivers a conclu sa soirée de travail avec une passe de touché et 308 verges de gain par la voie des airs. Il a complété 29 de ses 39 tentatives de passe.

Le botteur Rodrigo Blankenship a quant à lui réalisé deux placements, dont un de 43 verges

Du côté des Titans (6-3), D’Onta Foreman et Jonnu Smith ont réussi des touchés. Ryan Tannehill a complété 15 de ses 27 relais pour 147 verges de gain et un touché.