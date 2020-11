Sainte-Adèle et Saint-Sauveur veulent des barrages

Les Villes de Sainte-Adèle et de Saint-Sauveur, dans les Laurentides, demandent des barrages routiers afin d'éviter la propagation du virus dans leur MRC.

«Le gouvernement n'écoute pas nos demandes», indique la mairesse de Sainte-Adèle Nadine Brière à TVA Nouvelles jeudi matin.

«Le maire de Saint-Sauveur et moi-même n'avons pas l'écoute de nos députés de la CAQ. On se sent comme le village Gaulois encerclé par des zones rouge. Étant la seule région avec des restaurants ouverts nos commerces et nos parcs sont pris d'assaut», ajoute-t-elle.

«On se doit de protéger les zones orange si on veut protéger réellement la population. Depuis lundi matin que nous exigeons des barrages et rien aucun retour sur nos demandes. La population est inquiète, Jacques Gariepy [maire de Saint-Sauveur] et moi-même également. Nous représentons les deux grandes villes de notre MRC avec plus de 60% de la population des pays d'en haut, quelqu'un doit nous écouter.»

Au niveau d'alerte orange, à l'exception de quelques MRC, la région des Laurentides recense 7024 cas de COVID-19 depuis le début de la pandémie. Mercredi, le bilan quotidien faisait état de 92 cas supplémentaires.

Des inquiétudes dès le mois d'octobre

Au début du mois d’octobre, le rehaussement du niveau d'alerte au rouge pour les gens de la grande région de Montréal avait inquiété les citoyens de Saint-Sauveur.

«Les gens de la zone rouge, le message qu’on a eu c’est qu’ils ne pouvaient pas venir dans les restaurants, ne pouvaient pas venir faire leur marché, mais ce n’est pas ce que la Sûreté du Québec a comme instruction», avait alors affirmé le maire de Saint-Sauveur Jacques Gariépy.