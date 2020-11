Toute une performance de Vasek Pospisil

Le Canadien Vasek Pospisil a savouré une victoire convaincante en quart de finale du tournoi de Sofia, jeudi, disposant de l’Australien John Millman en deux manches de 6-3 et 6-2.

Le vainqueur a mis 72 minutes pour venir à bout de la sixième tête de série de la compétition et 38e raquette mondiale.

Détenteur du 74e rang de l’ATP, Pospisil a claqué les cinq as du match et réussi quatre bris en six tentatives. Il a empoché 64 des 106 points disputés.

En demi-finale, le Britanno-Colombien affrontera le Français Richard Gasquet ou l’Italien Salvatore Caruso, tombeur de Félix Auger-Aliassime au deuxième tour la veille.