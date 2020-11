Un ado de 16 ans manque à l’appel à Longueuil

La police de Longueuil demande l’aide de la population pour retrouver un adolescent de 16 ans qui manque à l’appel depuis une semaine.

Kelvin Couture a été vu pour la dernière fois le 4 novembre dernier, ont indiqué jeudi les autorités, soulignant qu’il pourrait se trouver à Montréal. Il fréquenterait des studios de musique.

Le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) recherche Kelvin Couture 16 ans. Détails ici: https://t.co/xwLphkGP7b pic.twitter.com/utN5gInX52 — Police de Longueuil (@PoliceSPAL) November 12, 2020

Ayant les cheveux châtains et les yeux bleus, le jeune homme mesure 6’ (1 m 83) et pèse 146 lb (66 kg). Il a également un tatouage à la main droite (‘‘KING’’ avec couronne) et un autre à la main gauche (une bouche squelettique).

Au moment de sa disparition, il portait un bandeau rouge, un manteau noir, des jeans bleus ainsi que des bottes rouges.

Toute personne qui l’aperçoit est invitée à contacter le 911 immédiatement.