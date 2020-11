Vaccin contre la COVID-19: Medicago passe à la prochaine phase des essais cliniques

Les annonces se succèdent du côté de Medicago, qui, après avoir dévoilé des résultats encourageants en début de semaine, lance la prochaine étape des tests sur les humains dans l’étude de son candidat-vaccin contre la COVID-19 produit sur plantes.

• À lire aussi: Vaccin contre la COVID-19: une première phase très encourageante chez Medicago

• À lire aussi: Ottawa réserve 56 millions de doses supplémentaires du vaccin de Pfizer

• À lire aussi: Vaccin de Pfizer: une dose d’espoir pour toute la planète

La compagnie biopharmaceutique de Québec a annoncé, jeudi, avoir obtenu l’aval des autorités réglementaires canadiennes pour le début des essais cliniques de phase 2/3.

«Les résultats des essais cliniques de la phase 1 sont très encourageants et justifient la poursuite des essais cliniques», a affirmé Nathalie Landry, vice-présidente exécutive aux affaires scientifiques et médicales chez Medicago, par voie de communiqué.

Medicago misera sur une formule de son vaccin qui contient l’adjuvant à usage pandémique de GSK et une posologie qui prévoit d’inoculer deux doses par personne.

L’adjuvant est un composé qui permet de maximiser la réponse immunitaire tout en diminuant la quantité d’antigène requise par dose. Ainsi, on peut produire davantage de doses.

En deux temps

Le vaccin expérimental québécois est le plus avancé parmi tous les projets de vaccins contre le coronavirus sur lesquels GSK collabore, a noté la multinationale britannique.

Les scientifiques de Medicago commenceront par lancer l’essai clinique de phase 2, durant lequel environ 600 personnes recevront soit le vaccin candidat, soit un placebo à travers plusieurs sites au Canada et éventuellement aux États-Unis. L’objectif étant d’évaluer chez plus de personnes l’innocuité du produit et sa capacité à induire une réponse immunitaire.

La société prévoit de débuter en parallèle, d’ici la fin de l’année 2020, l’essai clinique de phase 3, soit la dernière étape avant de faire une demande d’homologation, qui sera cruciale afin de déterminer l’efficacité du vaccin à protéger contre la COVID-19 dans des conditions réelles.

Dans ce cas-ci, plus de 30 000 volontaires seront recrutés en Amérique du Nord, en Amérique latine et/ou en Europe.

Avantage logistique

Pour accélérer le processus, les phases 2 et 3 pourront se chevaucher. C’est pourquoi il est question d’une phase «2/3» dans les communications de Medicago. Si tout se déroule comme prévu, la distribution du vaccin pourrait commencer à la mi-2021.

Lors de l’essai de phase 1, le vaccin expérimental a provoqué la production d’anticorps neutralisants et une «forte» réponse immunitaire chez les participants, selon des résultats provisoires rendus publics mardi.

Notons que le produit de Medicago présente aussi un avantage au chapitre de la logistique, car contrairement au vaccin développé par Pfizer, qui doit être conservé à -70 °C dans des congélateurs spéciaux, celui de la firme québécoise peut être entreposé à des températures variant entre 2 et 8 °C.