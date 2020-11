Vers une hausse de taxes de 2,1 % à Gatineau

Les élus de Gatineau ont adopté provisoirement une hausse de 1,6 % des impôts fonciers municipaux, tout en maintenant une taxe spéciale de 0,5 % dédiée aux infrastructures, afin d’équilibrer le budget 2021 de la Ville, fixé à 671,5 millions $.

À l’opposé des quatre autres plus grandes villes de la province, soit Montréal, Québec, Laval et Longueuil, qui ont gelé les impôts fonciers de leurs citoyens et entreprises pour l’année à venir, les élus gatinois ont voté, jeudi, de façon majoritaire, en faveur de cette augmentation.

Les partisans de cette recommandation indiquent pour la plupart que, avec un gel de taxes, la Ville s’exposerait à un manque à gagner de 115 millions $ pour les 10 prochaines années.

«Je refuse de répéter les erreurs du passé, même en période de crise. Cette hausse est raisonnable et il s’agit d’une bonne décision. [À un an d’élections], je ne fais pas dans le symbolisme, je fais dans la saine gestion», a fait valoir le maire, Maxime Pedneaud-Jobin.

«Avec un gel l’an prochain, nous devrions nous reprendre en 2022 en doublant les taxes ou en coupant dans les services ou dans les investissements dans les infrastructures», a ajouté Cédric Tessier, le président du comité exécutif qui a émis cette recommandation.

L’augmentation projetée de 1,6 % est légèrement supérieure à l’indice du prix à la consommation – l’inflation – pour la région de Gatineau/Ottawa qui était de 1,3 % au 30 septembre dernier.

La taxe pour la collecte des matières résiduelles devrait aussi augmenter, passant de 126,45 $ à 130,87 $, afin de maintenir huit collectes d’encombrants et de prolonger les heures d’ouverture des écocentres.

Il est à noter que ces décisions sont provisoires et qu’elles seront adoptées de façon définitive lors d’une séance extraordinaire du conseil municipal le 8 décembre.