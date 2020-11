TAUROZZI, Michel



La famille a le regret de vous annoncer le décès de Michel "Mike" Taurozzi, âgé de 64 ans, fils de Léo et Lise (Vézina) Taurozzi, conjoint de feu Sylvie Bergeron, dans la fin de semaine du 31 octobre au 1er novembre 2020.Outre ses parents, Il laisse dans le deuil, sa fille Christina (Alexandre Modérie), ses petits-enfants Isaac et Alice, son frère Danny, de nombreux membres de la famille et ami(e)s.Tout en respectant la distanciation sociale et le port du masque, la famille accueillera parents et ami(e)s au complexele samedi 14 novembre 2020 de 14h à 17h.Une cérémonie commémorative aura lieu ce même samedi à 16h30.Au lieu de fleurs, des dons, à la mémoire de Michel, à l'organisme de bienfaisance Centre d'entraide du Marigot (131 boul. de la Concorde Est, Laval, H7G 2C3, 450-668-5375) seraient très appréciés.