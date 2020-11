«Ça ouvre la porte» -France Margaret Bélanger

L’embauche de Kim Ng à titre de directrice générale des Marlins de Miami dans le baseball majeur, risque de faire tomber bien des barrières dans le monde du sport professionnel.

«Ça ouvre la porte aux possibilités, de commenter France Margaret Bélanger, qui occupe le poste de vice-présidente exécutive et chef des affaires commerciales avec le Canadien de Montréal. Cette fois-ci, c’est le baseball majeur, mais je crois qu’on pourrait voir ça dans la LNH éventuellement et dans les autres sports, comme la NBA, par exemple.»

À propos de la possibilité de la voir elle-même un jour porter le titre de directrice générale du Canadien, France Margaret a répondu avec humour.

«Je vous dirais honnêtement que le Canadien de Montréal est beaucoup mieux avec Marc Bergevin, a-t-elle convenu, en riant. Personnellement, mon champ d’expertise se retrouve davantage au niveau des affaires commerciales. Mais la nomination de Kim Ng est une inspiration pour moi comme pour toutes les femmes qui oeuvrent dans le sport professionnel.»

La Québécoise Catherine Raîche, coordonnatrice aux opérations football chez les Eagles de Philadelphie, dans la NFL, a accueilli la nouvelle avec une certaine émotion.

«C’est inspirant, je ressens de la joie, de la fierté et pour Kim Ng, c’est surtout bien mérité», a-t-elle réagi.

«Kim Ng était déjà un modèle pour les femmes dans le sport, mais le sera encore plus dès maintenant, a pour sa part mentionné Julie Gosselin, qui cumule les fonctions de présidente de SPORTSQUÉBEC et de vice-présidente chez Baseball Québec. C'est important de voir des femmes dans des postes de direction. Cela va, je l'espère, inspirer les autres clubs à nommer plus de femmes dans leurs rangs à des postes importants.»

Photo Joël Lemay, Agence QMI

Ce qu’ils ont dit...

«Cette fois-ci, c’est le baseball majeur, mais je crois qu’on pourrait voir ça dans la LNH éventuellement» -France Margaret Bélanger, Club de hockey Canadien

«Il était temps que les femmes obtiennent la place qu’elles méritent dans le baseball» -Rodger Brulotte, chroniqueur et commentateur sportif

«C’est inspirant, je ressens de la joie, de la fierté et pour Kim Ng, c’est surtout bien mérité» -Catherine Raîche, à l’emploi des Eagles de Philadelphie

«Bienvenue à Miami Kim, je suis excité de travailler avec toi dans le but de ramener un championnat dans cette ville» - Miguel Rojas, joueur des Marlins