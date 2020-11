Collision frontale: une personne blessée grièvement à Saint-Liboire

Une personne a été grièvement blessée vendredi matin dans une collision frontale survenue sur le rang Charlotte, à Saint-Liboire, en Montérégie.

L’accident s’est produit vers 10 h 20 et implique deux véhicules.

On ne connait pas les causes de la collision et aucun bilan de santé détaillé de la victime grièvement blessée n’était disponible en fin de matinée.

Le rang Charlotte, qui est aussi la route 116 dans ce secteur, a été fermé à la circulation entre la route Quintal et la municipalité d’Upton.

Une enquête a été ouverte pour déterminer ce qui s’est produit.