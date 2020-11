Comment me faire respecter?

Mon conjoint et moi désirons acheter une maison qui lui fait envie depuis quelque temps. Le problème, c’est que mon salaire ne me permet pas de mettre autant d’argent que lui dans cette aventure puisqu’il équivaut à la moitié du sien. Il me propose de signer seul l’acte d’achat, mais de contribuer à l’aventure en payant la bouffe et les dépenses de la maison. Je doute que ce soit une bonne idée. Qu’en pensez-vous ?

Anonyme

Je n’en pense rien de bon, car en cas de séparation, vous n’auriez aucune preuve de votre investissement personnel dans la maison, puisque seul votre conjoint aurait son nom sur l’acte d’achat. Le recours à un notaire et même aux conseils d’un fiscaliste me semble essentiel pour vous protéger. Que ce soit par une convention d’indivision, un contrat de vie commune ou un autre véhicule, ils vont certainement vous aider à faire en sorte que votre part financière soit reconnue comme telle, en cas de séparation.