Deux jeunes arrêtés pour des «pranks» téléphoniques

Deux Gatinois de 19 et 20 ans ont été arrêtés, jeudi, pour avoir créé des appels téléphoniques non désirés entre des services de police de la province et des citoyens.

La Sûreté du Québec (SQ) a aussi procédé à des perquisitions de matériel informatique et de téléphonie cellulaire chez les deux jeunes. L’équipement sera analysé par des enquêteurs de la Division technologique de la SQ.

Ceux-ci ont réussi, entre autres, à mettre en contact des citoyens avec les centres d’appels de la Sûreté du Québec de Trois-Rivières, de Sherbrooke et de Gatineau en se servant de plateformes informatiques permettant de créer de faux appels.

Ils ont été arrêtés dans leur résidence respective, puis ont été libérés. Ils devront revenir devant un juge pour répondre à des accusations de méfait public.

«La Sûreté du Québec rappelle que quiconque avec l’intention de tromper [en amenant] un agent de la paix à commencer ou à continuer une enquête commet une infraction criminelle», a indiqué la SQ dans un communiqué.