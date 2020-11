ROUSSEAU, Gilbert



Le 10 novembre 2020, à l'âge de 71 ans, décédait sereinement Monsieur Gilbert Rousseau, entouré de sa famille.Conjoint de Sonia Quéry, il laisse aussi dans le deuil ses quatre enfants Julie (Jonathan), Ian (Vanessa), Annie-Claire (David) et Gabrielle, ses petits-enfants Maxime, Raphaëlle, Emma, Louis Gilbert et Émile, ainsi que plusieurs parents et amis.Gilbert s'étant illustré en tant qu'homme d'affaires et bâtisseur, il fut aussi un mentor et un confident auprès de plusieurs.La famille recevra les condoléances le dimanche 15 novembre 2020 de 10h à 14h au complexe funéraire. Suivront des funérailles intimes.Au lieu de fleurs, Gilbert aurait apprécié un don à l'Association de la Neurofibromatose du Québec (ANFQ) en appui à son petit-fils Louis Gilbert.Dans le contexte actuel, une soirée honorifique virtuelle aura lieu le 20 novembre 2020 de 19h30 à 20h30. Une invitation par Messenger suivra.