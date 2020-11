Immobilier commercial: un tour du chapeau pour la Place Ville Marie

La direction de la Place Ville Marie vient de réaliser une grosse prise en parvenant à attirer d’un coup, et ce en pleine pandémie, trois nouveaux locataires d’importance pour occuper deux étages de son gratte-ciel emblématique du centre-ville de Montréal.

Les sociétés-conseils Mercer, Marsh et Oliver Wyman viennent en effet de signer un bail d’une durée dix ans avec le propriétaire, Ivanhoe Cambridge, pour un espace d’une superficie totale de 50 000pi2, aux 15e et 16e étages de sa tour principale.

Au total, c’est donc un peu plus de 400 employés qui s’ajouteront ainsi aux milliers de travailleurs de l’édifice cruciforme de 1,6M de pi2, 47 étages et 32 ascenseurs. Ils occuperont des espaces jusque-là occupés temporairement par SidLee. Dès lors, son taux d’occupation avoisinera les 94%.

Des travaux de 200 M$

«Ces nouveaux baux sont la preuve que les espaces de bureaux de grande qualité demeurent toujours très en demande en temps de pandémie», affirme la présidente et cheffe de la direction d’Ivanhoé Cambridge, Nathalie Palladitcheff.

Il y a trois ans, la filiale immobilière de la Caisse de Dépôt et placement du Québec, entamait des travaux de 200 M$ afin de rajeunir le complexe de cinq bâtiments et revitaliser son esplanade et sa foire alimentaire du sous-sol.

C’était évidemment avant que ne frappe la pandémie de la COVID-19 et que les grands de l’immobilier se voient forcés de défendre la pertinence et la valeur de leurs actifs immobiliers des centre-villes, partout sur la planète.

Moins d’espace, plus de flexibilité

En entrevue, le chef du bureau du Québec de Mercer, François Picard, a confié au Journal continuer de croire en l’utilité des centre-villes et en la concentration d’entreprises (et de leurs employés) au sein de leurs tours.

La configuration des lieux permettra plus de flexibilité et d’espace de collaboration entre les employés, qui se verront aussi offrir de travailler de la maison au besoin. Moins vaste que ses anciens locaux, la superficie permettra d’accueillir tout de même plus de 65% de ses équipes en même temps.

« Nous croyons que le fait d’offrir des installations de classe mondiale et des espaces de travail intégrés à même le cœur du centre-ville à nos employés (...) leur permettra de trouver des façons novatrices de travailler en équipe et de collaborer dans un environnement spacieux, sécuritaire et propre, afin de répondre aux besoins de nos clients.»

Une perte pour AI

Les trois entreprises, toutes propriétés de Marsh & McLennan, inscrite à la Bourse de New York, occupaient depuis quinze ans trois étages du 1981 McGill College, autrefois connue sous le nom de Tour Banque Laurentienne.

Situé à trois coins de rues de la Place Ville-Marie, l’édifice de 20 étages est aujourd’hui la propriété de IA Groupe Financier. Cette tour affiche actuellement un taux de disponibilité de 130 000pi2, soit 20% de sa superficie totale.

Au cours de l’été, Ivanhoe a réussi un autre coup en attirant la société américaine Behavox. Cette dernière, qui prévoit l’embauche de 400 travailleurs à Montréal, occupe désormais les deux étages (26e et 27e) du sommet de la Maison Manuvie, sur de Maisonneuve Ouest. Cet édifice affiche actuellement un taux d’occupation de 98%.