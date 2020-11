La magie d’Illumi – Féerie de lumières en voiture

Illumi sera présenté jusqu’au 10 janvier 2021 à Laval. Cette aventure magique et éblouissante est tout à fait sécuritaire en voiture et sans contact en temps de pandémie. Il est obligatoire de se procurer les billets à l’avance et de les réserver en ligne au www.illumi.com/horaire-et-tarifs.

Les 17 tableaux fantastiques d’Illumi, peuplés de 30 000 structures et faits de 15 millions de lumières scintillantes, sont extraordinaires. Sur la photo, on aperçoit Zoé Thibault et Moly Mousse, de l’équipe d’Illumi.

L’aventure toute en lumière, qui n’est offerte qu’en voiture, est trois fois plus grande cette année que lors de sa première édition. Sur la photo, on aperçoit Patrick Huard et sa conjointe, Anick Jean.

Le plus récent projet de Normand Latourelle et de son équipe a charmé Corneille, son épouse, Sofia de Medeiros, et leurs enfants.

Le chroniqueur à la circulation à Salut Bonjour Patrick Benoit et les membres de sa famille ont été émerveillés par les fantastiques jeux de lumière.

L’événement À Votre Santé!, organisé virtuellement, a permis de recueillir 133 004 $ au bénéfice du Fonds Tous solidaires de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont (HMR). Sur la photo, on aperçoit Patrice L’Écuyer, porte-parole de la Fondation HMR et le docteur François Marquis, chef du service des soins intensifs de l’HMR.

La météo a favorisé le golf. Le fanatique du baseball amateur et copropriétaire du golf Les Quatre Domaines Daniel Proulx, qu’on aperçoit en compagnie de Christian Bergeron et d’Yves Poirier, tenait à louanger le travail de son excellent personnel.

Grâce à l’appui de ses employés et de ses partenaires, la fondation Stop Hunger de Sodexo Canada a amassé et donné plus de 363 000 $ en argent et en dons alimentaires. La jeune Marilou, qu’on aperçoit sur la photo, et sa mère, Julie Martel, ont participé aux collectes de fonds.