L’Amérique centrale sous la menace d’un nouveau cyclone: évacuations au Honduras

Les autorités du Honduras ont ordonné vendredi des évacuations de population dans la région de San Pedro Sula, la deuxième ville du pays, à 180 km au nord de la capitale, en prévision de la menace d’un deuxième cyclone en deux semaines en Amérique centrale.

La vallée de San Pedro Sula a déjà été durement frappée la semaine dernière par l’ouragan Eta, dont les pluies diluviennes ont provoqué des inondations dévastatrices et des glissements de terrain, et qui a causé la mort de plus de 200 personnes en Amérique centrale.

Une nouvelle dépression tropicale se dirige à présent vers l’Amérique centrale et menace de se renforcer sur les eaux chaudes de la mer des Caraïbes.

Cette dépression, qui prendrait le nom de Iota si elle se renforçait en tempête tropicale, suit la même trajectoire que le cyclone Eta. Ses pluies frapperaient ainsi à partir de lundi des terres gorgées d’eau et des populations déjà sinistrées.

Le Honduras est en « alerte rouge (qui) ordonne des évacuations forcées » avec l’intervention des forces de police et de l’armée, a indiqué à l’AFP Julissa Mercado, porte-parole de la Copeco, l’organisme hondurien de protection civile.

Cette « alerte rouge est pour une durée indéfinie » en raison de la menace, a-t-elle précisé.

Eta a fait plus de 60 morts au Honduras et ses dégâts ont affecté 2,7 millions d’habitants. Plus de 40 000 personnes ont dû quitter leurs maisons en raison des inondations et sont toujours hébergées dans des refuges, selon la protection civile du pays.