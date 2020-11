L’aveu de Christian Dubé

Il est rare qu’un ministre admette une faute de son gouvernement. Chapeau au ministre de la Santé, Christian Dubé, de l’avoir fait en toute candeur. En deuxième vague de la COVID-19, son aveu n’est pas anodin.

En entrevue au 98.5, M. Dubé a reconnu l’erreur de ne pas avoir prévu de mieux ventiler les écoles avant l’arrivée de l’hiver. Le virus pouvant aussi se propager par aérosols suspendus dans l’air dans des lieux clos mal ventilés.

« Ça aurait dû être fait depuis longtemps, a reconnu le ministre Dubé. [...] J’ai demandé à la Santé publique de réviser son opinion parce que jusqu’à maintenant, elle ne nous avait pas demandé d’avoir des mesures spécifiques pour la ventilation. [...] Est-ce que cela aurait dû être une priorité durant l’été ? Avec du recul, vous avez sûrement raison, mais on fait ce qu’on nous dit de faire. »

Cette déclaration est significative parce que le ministre explique clairement la réalité. Fort troublante par ailleurs. Soit que la Santé publique du Québec et ce faisant, son patron, Horacio Arruda, n’ont rien recommandé au gouvernement sur le front de la ventilation dans les écoles.

Dès le début juillet, des centaines d’experts sonnaient pourtant très publiquement l’alarme auprès de l’OMS sur la propagation possible de la COVID-19 par aérosols. Au nom du principe de précaution, disaient-ils, il fallait vite améliorer la ventilation des lieux publics clos.

Alarme

Le 27 juillet, l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) le notait aussi : « De plus en plus d’auteurs sont d’avis que la propagation par des aérosols infectieux est plausible et qu’elle devrait être prise en considération ». (Contrairement à la Santé publique, l’INSPQ est indépendant du politique.)

Comment se fait-il que la Santé publique n’ait pas jugé bon d’en faire une question prioritaire ?

Comme pour le masque au printemps – qu’elle avait déconseillé avant d’hésiter longtemps à en recommander le port obligatoire dans les lieux publics clos. Ici encore, la Santé publique semble avoir raté le coche.

Inquiet

Le premier ministre François Legault s’inquiétait hier à son tour de la forte hausse de cas de COVID-19 dans les écoles. Il disait ne pas avoir d’indications lui montrant que ces éclosions seraient dues à une mauvaise ventilation.

D’autres facteurs peuvent en effet entrer en jeu. Ce qui, par contre, n’exclut pas que des problèmes de ventilation puissent aussi y contribuer. Ou encore, qu’ils s’accentueront nécessairement avec le froid hivernal.

Pendant ce temps, le ministère de la Santé accorde à Horacio Arruda, à sa demande, les services d’un conseiller personnel en communication. Objectif : clarifier ses messages.

Il est vrai que les réponses de M. Arruda en points de presse sont souvent longues, parfois confuses et même contradictoires.

Que l’on pense entre autres aux docteurs Joanne Liu, Cécile Tremblay, Amir Khadir ou Karl Weiss, les scientifiques sollicités par les médias sont pourtant quant à eux d’une grande limpidité dans leurs explications.

Se pourrait-il donc qu’à la Santé publique, la vraie faiblesse ne soit pas tant sur la « forme » de la communication que sur le fond de certaines de ses propres hésitations à recommander au gouvernement d’appliquer le principe de précaution lorsqu’il le faut ?