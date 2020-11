Le réalisateur Chris Columbus opposé au «reboot» du film «Maman, j'ai raté l'avion»

Chris Columbus pense que le reboot de Maman, J'ai raté l'avion est «une perte de temps».

Le cinéaste a réalisé la comédie originale de 1990, avec Macaulay Culkin, Joe Pesci, Daniel Stern et Catherine O'Hara. Elle a rapporté plus de 470 millions de dollars au box-office mondial et est devenue un classique de Noël. L'année dernière, Bob Iger, alors patron de Disney, a déclaré que la plate-forme de streaming de la société, Disney+, travaillait à la «réimagination» des films de ses archives, notamment Maman, J'ai raté l'avion, Une Nuit au Musée, et Treize à la Douzaine.

Dan Mazer est prêt à réaliser ce remake, avec la star de Jojo Rabbit, Archie Yates, Rob Delaney et Ellie Kemper à la tête de la distribution, mais Chris Columbus n'a pas mâché ses mots quand il a dit qu'il pensait que le projet devait s'arrêter immédiatement.

«Personne ne m'a contacté à ce sujet, et c'est une perte de temps en ce qui me concerne. Quel est l'intérêt? Je crois fermement qu'on ne fait pas de remake de films qui ont eu la longévité de Maman J'ai raté l'avion», a-t-il déclaré à Insider.

Le cinéaste, qui a également réalisé la suite en 1992, Maman, J'ai encore raté l'avion, est convaincu que le reboot n'aura jamais la même magie que l'original, et a incité Disney à trouver de meilleures idées.

«Vous n'allez pas encore créer la foudre dans une bouteille. Cela n'arrivera pas. Alors pourquoi le faire? C'est comme de faire une version numérique d'un film d'animation de Disney - une version live-action. À quoi bon? Ça a été fait. Faites votre propre truc. Même si vous échouez misérablement, au moins vous avez trouvé quelque chose d'original», a-t-il lancé.