Pandémie: près de deux entreprises sur cinq ont dû faire des mises à pied

Environ 37 % des entreprises au Canada ont mis à pied au moins un employé depuis le début de la crise sanitaire.

C’est ce qu’a fait savoir vendredi Statistique Canada dans une étude sur les répercussions de la COVID-19 sur les entreprises canadiennes.

Parmi les entreprises qui ont mis à pied au moins un employé, près des deux tiers ont renvoyé la moitié de leur effectif, ou plus.

Ce sont particulièrement les entreprises du secteur des arts, des spectacles et des loisirs qui ont été affectés puisque 84 % d’entre elles ont indiqué avoir mis à pied la moitié ou plus de leur effectif. C’est aussi le cas dans les entreprises des soins de santé et de l'assistance sociale (80,6 %) et des services d'hébergement et de restauration (74,0 %).

Notons que 53,8 % des entreprises qui ont mis à pied des employés ont indiqué en avoir réembauché 50 % ou plus.

Par ailleurs, les revenus de près du tiers des entreprises étaient en baisse de 30 % ou plus en août dernier comparativement à août 2019. De plus, environ 15,5 % des compagnies au pays ont soutenu que leurs revenus avaient diminué de moitié, ou plus.

C’est aussi dans le secteur des arts, des spectacles et des loisirs que les compagnies ont écopés puisque près de la moitié (46,9 %) ont indiqué que leurs revenus avaient diminué de 40 % ou plus.

En outre, 74,1 % des entreprises s'attendaient à ce que leur nombre d'employés reste le même au cours des trois prochains mois, tandis que 10,4 % s'attendaient à ce que leur nombre d'employés diminue.

L’étude indique par ailleurs que plus des deux cinquièmes des entreprises ne peuvent plus s'endetter davantage. Une entreprise sur cinq s'attend à augmenter leurs prix, et 5,2 % des entreprises ont déclaré qu'elles envisageaient sérieusement à la faillite ou la fermeture de leur entreprise.

Quant au télétravail et au travail à distance, ce mode s’est répandu depuis le début de la pandémie. En l’occurrence, plus du tiers des compagnies ont déclaré que cette option faisait partie des possibilités pour leurs employés. Et une fois la pandémie terminée, environ 14,7 % des entreprises pensent que l'ensemble des employés continueront dans cette optique.