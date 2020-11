Une division canadienne dans la LAH?

La Ligue américaine de hockey (LAH) songerait à implanter une division toute canadienne, dont ferait partie le Rocket de Laval, lors de la reprise des activités du circuit.

C’est ce qu’a rapporté vendredi le journaliste Bruce Garrioch, du quotidien Ottawa Sun. L’une des possibilités évoquées en novembre par le deuxième circuit en importance en Amérique du Nord serait de possiblement imiter la Ligue nationale de hockey en réunissant tous les clubs au nord de la frontière au sein d’un seul groupe, afin d’éviter les restrictions quant aux déplacements.

Le Rocket, club-école du Canadien de Montréal, serait alors rejoint par les Senators de Belleville (Sénateurs d’Ottawa), les Marlies de Toronto (Maple Leafs de Toronto) et le Moose du Manitoba (Jets de Winnipeg).

Si ce plan devait aller de l’avant, il comporterait toutefois son lot d’absents. En effet, les Canucks de Vancouver, les Flames de Calgary et les Oilers d’Edmonton n’auraient pas envie de payer des frais supplémentaires afin de déplacer temporairement leurs clubs-écoles qui sont situés aux États-Unis, respectivement à Utica (New York), Stockton (Californie) et Bakersfield (Californie).

Selon les dernières nouvelles, la LAH souhaite présenter des matchs en février, près d’un an après avoir dû cesser ses activités en raison de la pandémie de COVID-19.