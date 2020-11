Vasek Pospisil en finale à Sofia

Le Canadien Vasek Pospisil a atteint la finale du tournoi de Sofia, en Bulgarie, vendredi, et tentera de remporter un premier titre en simple sur le circuit régulier de l'ATP.

Lors des demi-finales, Pospisil, 74e au monde, a pris la mesure du Français Richard Gasquet, 49e, 6-7 (6), 6-2, 6-0. La rencontre a duré 1h54.

Au final, le Britanno-Colombien a claqué 19 as et commis trois doubles fautes. Son rival n'a réussi qu'un as et a commis, lui aussi, trois doubles fautes.

Pospisil a contrecarré l'unique occasion de briser de Gasquet alors qu'il a réussi cinq fois à briser le service du Français.

En finale, il croisera le fer avec le jeune Italien Jannik Sinner, 44e au monde, qui a défait le Français Adrian Mannarino, cinquième favori, lors du carré d'as.

Il s'agit d'une troisième finale pour Pospisil sur le circuit régulier de l'ATP, après des échecs à Washington en 2014, devant son compatriote Milos Raonic, et à Montpellier en février dernier.

Le tournoi de Sofia est une épreuve ATP 250.