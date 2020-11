MEUNIER, Jacques



À l'aube du jeudi 29 octobre, Jacques Meunier âgé de 90 ans, époux de feu Mme Yolande Bisson, a quitté ses enfants qu'il aimait tellement et dont il était si fier : Gaétan (Lucette), Denise, (feu Claude), Cécile, Jacques (Francine), Lise, Francine (Luc), François (Nathalie), ses petits-enfants, Philippe (Nathalie), Mylène (Jean-Christophe), Guillaume (France), Karine, Marie-Eve, Lorraine (Alexandre), Michel (Mandy), Julie (Mathieu), Martine, Mélanie, Caroline (Philippe), David (Josiane), Samuel (Jessica), Simon (Audrey), Antoine (Catherine) et ses arrière-petits-enfants, Émile, Alice, Charles, Noémie, Arthur, Léane, Justin, James, Zac, Laurie, Annabelle, Tommy, Victor, Jules, Mathilde et Damien, ses frères et soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, ainsi que parents et amis.Nous tenons à remercier tout le personnel du CHSLD de l'Assomption pour les soins prodigués. Ces gens ont offerts des soins attentionnés avec compassion et dignité.La famille vous accueillera à la :939, RUE ST-LOUIS, TERREBONNEle vendredi 20 novembre de 14h à 17h et de 19h à 21h et le samedi 21 novembre à 9h30 à 10h30. En raison de la pandémie, les funérailles auront lieu dans l'intimité en la Paroisse Saint-Charles-Borromée à Lachenaie.