DRAINVILLE, Sr Lisette, CND



est décédée à la Résidence Bon-Secours, à Montréal, le 28 octobre 2020, à l'âge de 78 ans et 4 mois dont 56 ans de vie religieuse à la Congrégation-de-Notre-Dame.Elle était la fille de feu M. Lucien Drainville et de feu Mme Marie-Anna Charbonneau.Elle a rejoint ses frères Lucien et Yvon, ses belles-soeurs Pierrette Pilon et Simone Fournier et son beau-frère Jean-Louis Préseault.Outre sa famille religieuse, elle laisse dans le deuil ses frères Gérald (Lise Lamond), Marcel (Solange Allard), Jean-Pierre (Denise Desjardins) et Jean-Marie, ses soeurs Lise et Micheline (Roger Chalifour), sa belle-soeur Denise Larose ainsi que de nombreux neveux, nièces, parents et amis.Compte tenu de la situation actuelle, les funérailles sont reportées à une date ultérieure.