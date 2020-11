SMITH, Gérald



À l'Hôpital Cité de la Santé de Laval, à l'âge de 73 ans, est décédé monsieur Gérald Smith, époux de madame Monique Labelle.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son beau-fils Philippe (Laétitia), sa belle-fille Caroline (Dominic), ses petits trésors Romy et Nelly.Il laisse également ses frères et soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, autres parents et amis.Une prière aura lieu au cimetière Saint-Elzéar, 1985, Place de Tolède, Laval, mercredi le 18 novembre 2020 à 13h.