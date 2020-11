BOULANGER, Léonce



Au CIUSSS de l'Estrie - site Hôpital de Granby, le 8 novembre 2020 à l'âge de 92 ans, est décédé monsieur Léonce Boulanger, époux de feu madame Cora Boulanger, demeurant à Roxton Pond.Il laisse dans le deuil : Louise et Robert Provost, la fille de son épouse : Claire (André Poirier) ainsi qu'autres parents et amis, particulièrement ses compagnons Vétérans du régiment La Chaudière.La famille désire remercier les Résidences Soleil pour les bons soins prodigués à monsieur.La crémation a eu lieu au crématorium Les Jardins Funéraires Bessette de Granby.Selon les recommandations du gouvernement du Québec, le port du masque ainsi que la distanciation sociale sont obligatoires. Les mots de sympathie sont à préconiser via notre site web: www.famillebessette.com.La famille recevra les témoignages de sympathie au salon :997, DES COLOMBES, GRANBY, J2G 8E4Tél : 450-777-1171 ou 1-888-730-6666Téléc. 450-777-4393www.famillebessette.comle dimanche 22 novembre 2020 à compter de 9 h, suivi de la célébration de la Parole à 11 h en la chapelle, en toute intimité. L'inhumation aura lieu au cimetière Baptiste de Roxton Pond.