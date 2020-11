GAGNIER, Jacques



À la Maison de soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges à Hudson, le 7 novembre 2020, à l'âge de 85 ans, est décédé M. Jacques Gagnier, époux de Mme Mireille Raymond.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses deux enfants issus d'un premier mariage, Josée Gagnier (Jim Farley) et Alain Gagnier (Julie Guimond), ses petits-enfants Émile, Téo, Romane, Olivier et Farah, sa belle-soeur et ses beaux-frères, ses neveux et nièces ainsi que parents et amis.Étant donné les circonstances actuelles, la rencontre à la maison funéraire aura lieu en toute intimité et sur invitation seulement.La famille recevra les condoléances le samedi 21 novembre 2020 de 13h à 17h :www.maisonfuneraireroussin.comUne cérémonie commémorative aura lieu à la maison funéraire à 16h30.Des dons pourront être faits à la Fondation de la Maison de soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges (www.mspvs.org). Des fleurs pourront aussi être offertes en sa mémoire.