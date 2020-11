MALLETTE née DELORME

Jeannine



À Montréal, le 4 novembre 2020, à l'âge de 94 ans, est décédée Madame Jeannine Delorme, épouse de feu Gérard Mallette et compagne de feu Jean-Paul Giroux.Elle laisse dans le deuil ses filles, feu Nicole Mallette (feu Henri Roy), Danielle Mallette (Bernard Gobeil), Claudine Mallette (Guy Beaupré), son fils Yvon Mallette (Gisèle Barré) ainsi que ses petits-enfants Line Roy (Francis Chartrand), Julie Mallette (Ken Jackson), Nathalie Roy, Karine Gobeil (Fanny Lamoureux), Marie-Josée Beaupré (Luc Chiasson) et François Beaupré, ses arrière-petits-enfants Lydia Gobeil, Alexis Chiasson, Xavier Chiasson, Mélodie Fortin et Juliette Fortin ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 22 novembre 2020 de 13h à 16h au complexe funéraire :Une réunion de prières aura lieu ce même jour à 16h en la chapelle du complexe.