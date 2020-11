JUNEAU, Pierre



À Mirabel, le 24 octobre 2020, à l'âge de 75 ans, est décédé subitement dans son sommeil M. Pierre Juneau, époux de Mme Marie-France Dussault.Outre son épouse Marie-France, il laisse dans le deuil sa fille Mélissa, ses deux petits-enfants Mégan et Guillaume, ses soeurs et ses frères Diane, Louise, Michel, Jacques et André, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.Selon les circonstances actuelles, les rituels auront lieu à une date ultérieure, afin de pouvoir tous se rassembler pour rendre hommage à Pierre.