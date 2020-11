RICARD, Berthe



À Repentigny, le 1er novembre 2020, à l'âge de 83 ans, est décédée madame Berthe Ricard, épouse en premières noces de feu Jean-Guy Robert et en secondes noces de feu Joe Frenza.Elle laisse dans le deuil les enfants Robert: Diane (Claude Legris), Guylaine, Michel (Anne Pangaud), François; également les enfants Frenza: François, Daniel (Nathalie Pombert), Dino, lui survivent ses frères René et Pierre (Michèle Trottier), plusieurs petits-enfants ainsi que de nombreux beaux-frères et belles-soeurs, neveux, nièces, parents et amis.Exposée le samedi 21 novembre de 11h30 à 14h au :Les funérailles suivront à 14h en l'église de la Purification de la B.V.M. (445 Notre-Dame, Repentigny).Les funérailles auront lieu en suivant les mesures sanitaires en vigueur.