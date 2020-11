ST-DENIS LAFRAMBOISE

Yvette



À Montréal, le 6 novembre 2020, à l'âge de 84 ans, est décédée Mme Yvette St-Denis, épouse de feu M. Jacques Laframboise, résidant à Vaudreuil-Dorion.Elle laisse dans le deuil ses enfants Johane (Serge Ducharme), Lyne (Christian Thibault) et Bruno (Marie-Josée Bouchard), ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, sa soeur Jeannine, son frère Yvon (Huguette), ses deux belles-soeurs Jacqueline et Marcelle, ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 20 novembre de 13h à 15h au :J.A. LARIN & FILS100, 338 ROUTE, COTEAU-DU-LAC(450) 373-3636 www.jalarin.comLes funérailles suivront à 15h à la chapelle du complexe funéraire.En lieu de fleurs des dons à la Fondation des maladies du coeur du Québec/ Montérégie, 1434 rue Ste-Catherine O. #500, Montréal, Qc, H3G 1R4 seraient appréciés.