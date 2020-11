CARBONE, Michel



C'est avec grande tristesse que nous vous informons du décès de Michel Carbone, survenu le 5 avril dernier, à l'âge de 92 ans.Un service aura lieu dans l'intimité le 22 novembre prochain, à 13h, à l'église St-Léonard : 5525 rue Jarry est.Il laisse dans le deuil son épouse Michelle Picard Carbone, son garçon Nicholas, ses petites-filles Emilie et Julie Michèle (son mari Étienne), sa belle-fille Françoise, sa soeur Estelle (son mari Yves) ainsi que son beau-frère Jude Picard et toute la famille Carbone et Gagnon.Vous pouvez souhaiter vos plus sincères condoléances via courriel à nick@carbonemusic.com.De plus, vous pouvez toujours faire un don à la Fondation de l'Hôpital général Juif de Montréal.