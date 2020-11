MATHIEU, Maria



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de notre mère Mme Maria Mathieu, décédée le 2 novembre 2020 à Lachine. Elle était l'épouse de feu Lionel Chabot.Elle laisse dans le deuil ses enfants Francis (Linda), feu Sylvain Chabot, Ariane (Patrick) et Alain (Dianne), ses petits-enfants chéris, Jonathan, Lauré-Anne, Cynthia, Sarah, Kevin, Michael et Autumn. Elle laisse également dans le deuil, son frère, ses soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, de nombreux amis(es) et son filleul Luc.Un merci spécial au personnel dévoué des Floralies Lachine à Lachine.Selon sa volonté, des funérailles privées ont eu lieu au :FUNÉRAIRE BELVÉDÈRESENNEVILLE