BOYER, Gloria



À Saint-Hyacinthe, le 10 novembre 2020, à l'âge de 74 ans, est décédée Madame Gloria Boyer, épouse de Monsieur Michel Rhéaume.Outre son époux, elle laisse dans le deuil sa fille, Nathalie (Serge), son petit-fils, Vincent (Kelly Ann), ses soeurs et frères, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, ainsi que nombreux autres parents et amis.Une cérémonie aura lieu au cimetière de Saint-Rémi le 21 novembre 2020 à 13h30.La famille désire remercier le personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu pour le soutien et les bons soins prodigués.En mémoire de madame et en guise de sympathie, la famille vous propose de faire un don à la Fondation Aline-Letendre.5325, BOUL. LAURIER OUESTSAINT-HYACINTHE J2S 3V6www.rfmaska.coop