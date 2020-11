Lussier Paul-Hus, Liliane

Le 7 novembre 2020 entourée de ses enfants à son domicile de Sorel-Tracy, est décédée Madame Liliane Paul-Hus, épouse de feu Rodrigue Lussier. Elle était la fille de feu Joseph Paul-Hus et feu Rose-Aimée Royer.Elle était la meilleure alliée et la mère dévouée de Rodrigue Jr, Julie (François Godin), Gilbert (Nancy Dessureault) et Catherine (Jean-Marc Rouleau).Elle était une présence rassurante, généreuse et joyeuse pour ses petits-enfants: Christophe (Jeanne), Simone et leur mère Danielle Charest, Pierre-Luc, Laurèle (Antoine), Jean, Élisabeth, Louis, Camille, Thomas, Antoine et Victor.Elle laisse aussi dans le deuil ses belles-soeurs: Thérèse Lavallée (feu Paul), Françoise D'Amour (feu Armand), Louise Degrandpré (feu André), Diane Latour (feu Réjean), Solange Bibeau (feu Roger Lussier) et son beau-frère Jean Lussier.Elle était la soeur de feu Pauline (feu Roger Martin), feu Léo et feu Alfred (feu Suzanne Nault). Elle était la belle-soeur de feu Bernard (feu Isabelle Lamoureux), feu Amable, feu Mariette (feu Armand Valois), feu Monique (feu Gilles Paul-Hus et feu Paul Ferron), feu Odette (feu Jean Guertin et feu Robert Jones). Elle laisse également dans le deuil ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et de nombreux amis.La famille remercie l'équipe de soins palliatifs du CLSC de Sorel-Tracy pour leurs soins exceptionnels et leur grande empathie. Tout particulièrement Dre Dominique Lalonde, M. Marcial Martinez et Mme Chantal Cayer. Elle remercie aussi chaleureusement Mme Nicole Charlebois qui s'est occupée de leur mère avec beaucoup d'attention et de dévouement.Des dons faits en sa mémoire à la fondation de l'Hôtel-Dieu de Sorel (soins palliatifs) seraient appréciés.La famille sera présente au salon funéraire80, RUE CHARLOTTE, SOREL-TRACY, J3P 1G4Tél. 450.742.8822 / salonsmandeville.com / g.mandeville@bellnet.caafin de recevoir vos marques de sympathie, le vendredi 20 novembre 2020 de 14h à 17h et de 19h à 21h. Des funérailles seront célébrées en l'église St-Pierre, en privé, avec les membres de la famille. Les cendres de Mme Lussier seront inhumées au cimetière des Saints-Anges de Sorel. Les directives de la Santé publique en vigueur seront appliquées.