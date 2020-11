DAZÉ, Marcel



C'est avec tristesse, que nous vous annonçons le décès de notre Papi, Marcel Dazé à l'âge de 87 ans et ce, le 23 octobre 2020.Il laisse dans le deuil, sa tendre épouse, Lucille, ses deux filles, Lucie, Céline, son gendre, Robert, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, Josie-Anne (Marc-André et Henrik), Stéphan (Annya, Milan et Rafael) et Kim (Jean-Philippe), ainsi que d'autres membres de la famille et amis.La famille recevra les condoléances le jeudi 19 novembre 2020 de 12h à 13h30 au Complexe funéraire Urgel Bourgie, St-François d'Assise, 6700, rue Beaubien est à MontréalSuivra une liturgie à 13h30 à la chapelle du complexe.En raison des circonstances actuelles, la cérémonie aura lieu en toute intimité sur invitation.