Gilles Serre



Paisiblement, le 10 novembre 2020, à l'âge de 82 ans, est décédé M. Gilles Serre, de Lacolle.Il laisse dans le deuil ses 3 filles Suzie (Claudel), Lynne et Michelle, ses petits-enfants Jacob (Catherine) et Jade (Nicolas), sa compagne des 12 dernières années Geneviève Favreau, son frère Fernand (Jovette), ses soeurs Micheline (Bertrand) et Francine (feu Marcel), ses neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.Homme d'affaires bien connu et impliqué dans sa région, c'est cependant sa passion pour le domaine funéraire qui l'amène à fonder les Salons Funéraires Gilles Serre. Au fil des ans, Gilles a su créer un service attentionné et a toujours été à l'écoute des besoins des familles éprouvées. En 2011, l'entreprise est renommée Serre & Finnegan lorsque son collègue Steve Finnegan, qu'il considérait comme son fils, prend la relève.La famille recevra les condoléances au salon funéraire:le vendredi 20 novembre de 13h à 16h et de 18h à 21hainsi que le samedi 21 novembre de 12h à 14h.Ses funérailles seront célébrées en intimité ce même jour à 14h30 en l'église de Lacolle.La famille tient à remercier très sincèrement, Dre Denise Paradis, M. Christian Demers infirmier, Mme Jocelyne Surprenant infirmière, l'équipe du CLSC de Saint-Jean-sur-Richelieu ainsi que l'équipe du CLSC de Saint-Rémi pour leur dévouement et les bons soins prodigués à M. Serre.Compte tenu des circonstances actuelles et des directives de la Santé publique, le port du masque obligatoire et la distanciation sociale doivent être respectés en tout temps.