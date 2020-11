MITCHELL, Yolande B.A.



À Montréal, le 9 novembre 2020, entourée de sa fille Marie-Isabelle et de son fils Francisco, est décédée Yolande Mitchell, B.A., veuve de José M. Lobato, Chef Sp. S. OACI.Elle laisse dans le deuil sa fille Marie-Isabelle, ses fils Jean (décédé) et Francisco ainsi que ses petits-enfants Jean-Tristan, Nadège, Frédérique, sa belle-fille Sophie, et tous ses amis.La famille vous accueillera le vendredi 20 novembre entre 14h30 et 18h30 à :7679, BOUL. TASCHEREAUBROSSARD, QC, J4Y 1A2À sa mémoire, un court hommage aura lieu vers 17h30.