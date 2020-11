TREMBLAY, Jean



Fier d'avoir atteint l'âge de 90 ans, Jean Tremblay est décédé le 1er septembre 2020 à Montréal à l'hôpital Maisonneuve -Rosemont.Fils de feu Clément Tremblay et feu Maria Simard et de sa mère adoptive feu Rosana Bouchard.Il laisse dans le deuil sa conjointe Lise Houle, ses soeurs Madeleine (feu Jean-Claude Massé), Hélène (feu Robert Brochu) et Madeleine, ses frères Bernard, prêtre du diocèse de Montréal et Yvon (Claudette Lepage) ainsi que ses neveux et nièces, parents et amis.Il a été rejoindre son épouse Mme Jeannette Gauthier, ses frères et soeurs de même que ceux et celles de son épouse.La famille recevra les condoléances le samedi 21 novembre 2020 à 9h en l'église St-François D'Assise, 700 Georges-Bizet à Montréal, où les funérailles seront célébrées à 9h30.Vos témoignage de sympathie peuvent s'exprimer par un don à la Société canadienne du cancer, à la Fondation des maladies du coeur ou aux Petits Frères des pauvres, selon votre discrétion.