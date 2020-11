PARENT, André



À Saint-Joseph-du-Lac, J.F. André Parent est décédé le 19 octobre 2020 dans sa maison au coeur de son domaine entretenu avec soin.Fils aîné de Fernand et Dorothée Parent, il laisse dans le deuil ses fils René-Maxime et Alexis (Amina Myriam Tébini), ses frères Alain (Sylvie Sarrasin) et René (Jacinthe Saindon), sa soeur Louise (Jim Cooper), ses nièces Audrey, Roxanne, Marie Anne, Michelle et ses neveux Michel, François, Patrick et François.Une messe sera célébrée en son honneur le 21 novembre 2020, 11h à la paroisse St-Ferdinand à Laval pour la famille, pandémie oblige. Amis et collègues de la GRC sont invités à l'inhumation qui aura lieu ce même jour à 15h au cimetière St-Michel à Trois-Rivières.Tous souvenirs, pensées et condoléances seront recueillis sur le site suivant: https://bit.ly/AndréParent