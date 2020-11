LIPARI, Paolo



C'est un geste très apprécié que d'offrir des mots doux à n'importe quel moment des passages de la vie.Ceci est particulièrement ressenti en ce moment où nous pouvons tous se souvenir des salutations et des accueils chaleureux que M. Lipari vous offrait en franchissant les portes de la Maison Lipari.Avec grand amour, je souhaite que vous embrassiez tous la vie avec la générosité et le dévouement dont il a fait preuve chaque jour de la sienne. Non pas comme un devoir, mais comme un devoir de l'humanité. En ayant été un papa extraordinaire à un travailleur acharné, il a défini l'esthétique d'un homme de famille. Grâce à son sens impeccable du style, ses goûts et ses choix, nous avons observé en lui un homme qui portait les valeurs de style et de classe de la manière la plus intemporelle. Un véritable gentleman.La veillée aura lieu au4525, CHEMIN DE LA CÔTE-DES-NEIGESMONTRÉALle lundi 16 novembre de 14h à 21h etle mardi 17 novembre de 14h à 21h.